Washington Post: НАТО потеряет смысл из-за действий Трампа в Гренландии

Заявления о возможной покупке Гренландии ставят под угрозу сам смысл существования НАТО в случае конфликта вокруг острова. Об этом пишет американская газета Washington Post.

Заявления о возможной покупке Гренландии ставят под угрозу сам смысл существования НАТО в случае конфликта вокруг острова. Об этом пишет американская газета Washington Post.

«Применение положения устава НАТО о коллективной обороне, известного как статья 5, согласно которой нападение на одного члена рассматривается как нападение на всех, требует единогласия всех 32 союзников. Соединенные Штаты, конечно, отвергнут любую просьбу Дании о помощи, что фактически нейтрализует договор», — говорится в сообщении издания.

В подобной ситуации у европейских членов альянса фактически не останется возможности принудить США к выполнению союзнических обязательств. По оценке издания, Европа слишком зависима от Вашингтона в военной сфере и в вопросах безопасности, а также экономически.

Никто из европейских стран не пойдет на прямое военное противостояние вокруг Гренландии. Однако уже сама перспектива такого конфликта ведет к деградации трансатлантического союза, «если не к его концу», отмечает издание.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше