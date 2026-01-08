Ричмонд
РАН: ультиматумы и угрозы останутся стратегией Трампа в 2026 году

Ультиматумы и угрозы сохранятся главным инструментом внешней политики президента США Дональда Трампа в 2026 году. К такому выводу пришли эксперты Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН.

Ультиматумы и угрозы сохранятся главным инструментом внешней политики президента США Дональда Трампа в 2026 году. К такому выводу пришли эксперты Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН.

«Внешняя политика администрации Трампа по-прежнему будет выстраиваться на принципах экономического прагматизма и приоритете национальной безопасности. Ультиматумы и угрозы останутся ее основным тактическим инструментом», — отмечается в докладе ИМЭМО РАН. Текст документа приводит РИА Новости.

Жесткая риторика Белого дома будет сочетаться с выборочным проявлением гибкости. Такой подход, по оценке аналитиков института, администрация США будет использовать в тех случаях, когда уступки или частичные договоренности позволят представить американским избирателям «внешнеполитические победы». При этом курс «Америка превыше всего» останется ключевой рамкой для всех решений в сфере внешней торговли и безопасности.

В документе подчеркивается, что Вашингтон продолжит активно применять таможенные пошлины, экспортные и инвестиционные ограничения. Эти меры, указывают эксперты, нацелены на принуждение других государств «к заключению асимметричных сделок в интересах США». Особое внимание, по их прогнозу, Трамп сохранит к странам — основным торговым конкурентам и технологическим соперникам США.

