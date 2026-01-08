РАН: ультиматумы и угрозы останутся стратегией Трампа в 2026 году

Жесткая риторика Белого дома будет сочетаться с выборочным проявлением гибкости. Такой подход, по оценке аналитиков института, администрация США будет использовать в тех случаях, когда уступки или частичные договоренности позволят представить американским избирателям «внешнеполитические победы». При этом курс «Америка превыше всего» останется ключевой рамкой для всех решений в сфере внешней торговли и безопасности.