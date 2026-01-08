Во Владивостоке из ревности сожгли чужой автомобиль, задержан подозреваемый

Полиция Владивостока задержала ранее судимого мужчину в возрасте 37 лет, подозреваемого в умышленном поджоге автомобиля Toyota Corolla. По версии следствия, он совершил преступление на почве ревности к новой пассии своей бывшей жены.
Все произошло на улице Чапаева. Владелец автомобиля, житель Артёма в возрасте 48 лет, приехал в гости к знакомой и оставил машину на придомовой территории. Вернувшись вечером, он обнаружил, что автомобиль полностью сгорело. Ущерб был предварительно оценен более чем в 200 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался бывший супруг женщины, к которой приехал потерпевший.
Задержанный дал признательные показания, подтвердив, что совершил поджог из чувства ревности. По данным следствия, мужчина действовал умышленно, зная, чей автомобиль он уничтожает.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ — умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога. За такое преступление его ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Следствие продолжается.