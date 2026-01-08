Во Владивостоке из ревности сожгли чужой автомобиль, задержан подозреваемый

Все произошло на улице Чапаева. Владелец автомобиля, житель Артёма в возрасте 48 лет, приехал в гости к знакомой и оставил машину на придомовой территории. Вернувшись вечером, он обнаружил, что автомобиль полностью сгорело. Ущерб был предварительно оценен более чем в 200 тысяч рублей.