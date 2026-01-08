Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Сочи и Геленджика приостановили работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Сочи введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Источник: РИА "Новости"

Дополнительные временные ограничения также введены в аэропорту Геленджика. Как напомнила Росавиация, согласно действующим правилам аэропорт принимает регулярные рейсы только с 8:30 до 20:00.

Аналогичные ограничения почти пять часов продолжают действовать в аэропорту Волгограда. Примерно в 23:00 мск 7 января в аэропорту Краснодара также были введены дополнительные временные ограничения.

В ночь на 8 января угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой, Воронежской, Пензенской областях, Ставропольском крае.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше