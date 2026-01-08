Год новый, но 880 тысяч женщина в Хабаровске потеряла по-старому

В Хабаровске мошенники продолжают использовать проверенные схемы, играя на эмоциях и доверии жертв. Старый сценарий обмана, как показывает свежий инцидент, до сих пор работает без сбоев. 66-летняя жительница Хабаровска, работающая в детском саду, стала очередной жертвой телефонных аферистов. Неизвестный представился сотрудником домофонной компании и сообщил о необходимости замены счётчиков. После этого последовала цепочка звонков, где женщину убедили, что её аккаунт на портале «Госуслуги» взломан. Под предлогом спасения денежных средств пенсионерка сняла 880 тысяч рублей и перевела их на «безопасный счёт», указанный мошенниками.
Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), виновным грозит до 6 лет лишения свободы.
Секрет успеха мошенников заключается в нескольких факторах. Они создают ощущение срочности и опасности, вынуждая принимать решения на эмоциях. Злоумышленники представляются сотрудниками известных организаций, что повышает уровень доверия. Схема построена так, что жертва постепенно «впадает в роль», теряя способность к критическому мышлению.
Чтобы не стать жертвой подобных афер, полиция рекомендует помнить о простых правилах: никогда не сообщать коды из SMS незнакомым лицам, не поддаваться на срочность, перепроверять информацию, обсуждать подозрительные звонки с близкими и быть бдительными.