Год новый, но 880 тысяч женщина в Хабаровске потеряла по-старому

В Хабаровске мошенники продолжают использовать проверенные схемы, играя на эмоциях и доверии жертв. Старый сценарий обмана, как показывает свежий инцидент, до сих пор работает без сбоев. 66-летняя жительница Хабаровска, работающая в детском саду, стала очередной жертвой телефонных аферистов. Неизвестный представился сотрудником домофонной компании и сообщил о необходимости замены счётчиков. После этого последовала цепочка звонков, где женщину убедили, что её аккаунт на портале «Госуслуги» взломан. Под предлогом спасения денежных средств пенсионерка сняла 880 тысяч рублей и перевела их на «безопасный счёт», указанный мошенниками.