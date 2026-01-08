ТАСС: части СВУ для убийства генерала Кириллова доставили водители автобусов

2-й Западный окружной военный суд в закрытом от СМИ режиме рассматривает уголовное дело в отношении Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева (все подсудимые внесены в перечень террористов и экстремистов), обвиняемых в убийстве Кириллова и Поликарпова. В зависимости от роли в совершенном преступлении им предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Курбонов и Сафарян полностью признали вину в преступлении и раскаялись в содеянном.