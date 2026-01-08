ТАСС: части СВУ для убийства генерала Кириллова доставили водители автобусов

«Посылка с элементами для самодельного взрывного устройства переходила из рук в руки между несколькими водителями рейсовых автобусов. Они не знали о содержимом и о готовящемся преступлении. По уголовному делу водители проходят свидетелями», — сказал собеседник агентства.
Басманный суд Москвы заочно арестовал двух координаторов доставки составных частей самодельного взрывного устройства из Варшавы на территорию Москвы Андрея Гедзика и Саидакбара Гуломова, а также куратора теракта Миржалола Одилова (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов). Они находятся в международном розыске. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство. Его расследование продолжается.
2-й Западный окружной военный суд в закрытом от СМИ режиме рассматривает уголовное дело в отношении Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева (все подсудимые внесены в перечень террористов и экстремистов), обвиняемых в убийстве Кириллова и Поликарпова. В зависимости от роли в совершенном преступлении им предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Курбонов и Сафарян полностью признали вину в преступлении и раскаялись в содеянном.
В ходе прений прокурор попросил суд приговорить Курбонова к пожизненному лишению свободы. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Сафаряна просили приговорить к 28 годам лишения свободы, он признал свою вину частично. Прокурор попросил приговорить Точиева к 26 годам и Падиева к 24 годам. Оба вину не признали.