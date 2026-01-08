Роспотребнадзор начал проверку после массового отравления кониной в Подмосковье

Напомним, в деревне Холуденево Раменского городского округа произошла вспышка пищевого отравления. Пострадали восемь человек, в том числе четверо детей в возрасте от 13 до 16 лет. Причиной отравления стала конина, приобретённая ранее в Костроме и приготовленная во фритюре 4 января. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.