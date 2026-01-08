Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор начал проверку после массового отравления кониной в Подмосковье

Роспотребнадзор начал проверку после массового отравления кониной в Раменском городском округе в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Источник: Life.ru

«В ходе эпидемиологического расследования в домашнем очаге выявлены контактные лица, для лабораторных исследований отобраны пробы пищевой продукции. Произведён отбор биоматериала от заболевших. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области», — говорится в сообщении.

Напомним, в деревне Холуденево Раменского городского округа произошла вспышка пищевого отравления. Пострадали восемь человек, в том числе четверо детей в возрасте от 13 до 16 лет. Причиной отравления стала конина, приобретённая ранее в Костроме и приготовленная во фритюре 4 января. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.