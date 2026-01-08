Еще три автомобиля рыбаков провалились под лёд у Тавричанки

Сегодня сразу три автомобиля провалились под лёд в Амурском заливе в районе Тавричанки. Игнорируя официальный запрет властей, рыбаки массово выезжали на акваторию, что привело к образованию трещин и происшествиям. Жертв, к счастью, нет.
Основным местом сбора рыбаков стал район острова Коврижки рядом с Тавричанкой. Сразу несколько транспортных средств выехали на лёд, создав критическую нагрузку. Это привело к появлению трещин, и 5 января первый в этом году автомобиль ушёл под воду.
Администрация Владивостока напоминает, что в открытой части Амурского залива и в бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива действует постоянный запрет на выход и выезд на лёд в течение всего зимнего сезона.
За нарушение запрета пешеходам грозит штраф до 2 тысяч рублей, а за выезд на машине — до 4 тысяч рублей. Однако эти меры не останавливают любителей подлёдного лова, которые продолжают рисковать жизнью и техникой.