Еще три автомобиля рыбаков провалились под лёд у Тавричанки

Основным местом сбора рыбаков стал район острова Коврижки рядом с Тавричанкой. Сразу несколько транспортных средств выехали на лёд, создав критическую нагрузку. Это привело к появлению трещин, и 5 января первый в этом году автомобиль ушёл под воду.