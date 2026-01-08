Инспекторы провалились под лед во время рейда по Уралу в Атырауской области

По данным издания, рейд проводили сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. В момент происшествия инспекторы находились на задании.
Отмечается, что им удалось выбраться на безопасное место, в том числе благодаря тому, что они были в спасательных жилетах. Пострадавших нет, угрозы для жизни и здоровья сотрудников не возникло. О случившемся уведомили соответствующие службы.
В настоящее время проводится работа по извлечению квадроцикла из воды, после чего будет дана оценка его техническому состоянию. В инспекции сообщили, что обстоятельства происшествия устанавливаются, по итогам проверки будут приняты меры в рамках действующего законодательства.