Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инспекторы провалились под лед во время рейда по Уралу в Атырауской области

Вчера, 7 января, в Атырауской области случилось ЧП — во время рейда по борьбе с браконьерством на реке Урал инспекторы провалились под лед, передает «Ак Жайык».

Источник: Nur.kz

По данным издания, рейд проводили сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. В момент происшествия инспекторы находились на задании.

Отмечается, что им удалось выбраться на безопасное место, в том числе благодаря тому, что они были в спасательных жилетах. Пострадавших нет, угрозы для жизни и здоровья сотрудников не возникло. О случившемся уведомили соответствующие службы.

В настоящее время проводится работа по извлечению квадроцикла из воды, после чего будет дана оценка его техническому состоянию. В инспекции сообщили, что обстоятельства происшествия устанавливаются, по итогам проверки будут приняты меры в рамках действующего законодательства.