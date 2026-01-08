Зеленский угрожает России «открутить нос»

Владимир Зеленский заявил, что США и страны Запада якобы могут «открутить нос» России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США обсуждают вопросы безопасности в его стране с Россией и якобы могут той «открутить нос», если РФ не будет с ними согласна. Слова украинского лидера приводят украинские СМИ.
«Скажем просто: пока Россия крутит носом. Но партнеры у нас достаточно сильны и могут нос этот открутить, если захотят», — заявил Зеленский в ходе брифинга с журналистами.
Во время встречи на Кипре Зеленский также прогнозировал, что украинский конфликт может завершиться в ближайшие полгода. В ноябре 2025 года США анонсировали мирный план по Украине, который обсуждался на протяжении нескольких месяцев. В России отмечали, что пока не видели окончательного документа, но давали понять, что будут продолжать проводить работу над глобальным завершением первопричин конфликта на Украине.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков давал понять, что переговоры с США продолжаются, но пока рано говорить о том, что они идут «семимильными шагами». На днях также «коалиция желающих» представила свои «гарантии безопасности» Украине.