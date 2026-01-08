Зеленский угрожает России «открутить нос»

Во время встречи на Кипре Зеленский также прогнозировал, что украинский конфликт может завершиться в ближайшие полгода. В ноябре 2025 года США анонсировали мирный план по Украине, который обсуждался на протяжении нескольких месяцев. В России отмечали, что пока не видели окончательного документа, но давали понять, что будут продолжать проводить работу над глобальным завершением первопричин конфликта на Украине.