Находящиеся у берегов Венесуэлы танкеры начали массово менять флаги на российские

Танкеры начали массово поднимать российский флаг из-за активности американского флота.
По меньшей мере пять танкеров, находящихся у побережья Венесуэлы, сменили флаги на российские. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).
В издании указали, что причиной этого стала возросшая активность военно-морских сил США. NYT указывает, что американские военные организовали морскую блокаду государства и начали целенаправленную охоту на суда так называемого теневого флота.
Первыми на смену названия пошло судно Bella 1. Оно было переоформлено и получило новое имя Marinera. Аналогичным образом был переименован танкер Hyperion. По той же схеме были переоформлены еще три судна, наименования которых не раскрываются. Один из этих трех танкеров покинул акваторию Венесуэлы, несмотря на действующую блокаду.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия направила подводную лодку для сопровождения танкера Marinera, который США пытались захватить у побережья Венесуэлы. По данным издания, на протяжении двух недель танкер безуспешно пытался преодолеть американскую блокаду и так и не смог подойти к венесуэльскому берегу для загрузки нефти. В WSJ отмечают, что инцидент с Marinera стал новой точкой напряжения в отношениях между Россией и Соединенными Штатами.
Кроме того, 6 января, МИД РФ сообщал, что нефтяной танкер Marinera под российским флагом на протяжении нескольких дней находится под преследованием корабля Береговой охраны США, несмотря на расстояние около 4 тысяч километров от американского побережья. В ведомстве отметили, что с обеспокоенностью наблюдают за развитием ситуации. В МИД России подчеркнули, что требуют от США обеспечить гуманное и достойное обращение с российскими гражданами, находящимися на борту «Маринеры».