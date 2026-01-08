США пригласили Россию в Вашингтон для переговоров по Украине

По словам Луны, визит российских парламентариев планируется на конец января и пройдет в формате встреч с членами Конгресса США в столичном округе Колумбия. По данным конгрессвумен, переговоры в Вашингтоне должны быть посвящены возможности продвижения мирных инициатив, а также ряду «других тем», связанных с двусторонними отношениями. Конгрессвумен также публично поблагодарила госсекретаря США Марко Рубио за содействие согласованию визита.