США пригласили Россию в Вашингтон для переговоров по Украине

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна получила разрешение госдепартамента США на визит четырех депутатов Госдумы России в Вашингтон для обсуждения мирных переговоров по Украине. Об этом она написала в соцсетях.

США приглашают Россия в Вашингтон на переговоры.

«Я получила разрешение от Государственного департамента на встречу четырех членов российской думы с членами Конгресса по вопросам мирных переговоров и т.д., и направила этим членам официальное приглашение на встречу с нами. Мир должен всегда царить, а дискуссии должны вестись здравым смыслом» — написала конгрессвумен в X.

По словам Луны, визит российских парламентариев планируется на конец января и пройдет в формате встреч с членами Конгресса США в столичном округе Колумбия. По данным конгрессвумен, переговоры в Вашингтоне должны быть посвящены возможности продвижения мирных инициатив, а также ряду «других тем», связанных с двусторонними отношениями. Конгрессвумен также публично поблагодарила госсекретаря США Марко Рубио за содействие согласованию визита.

В августе прошлого года президент РФ Владимир Путин посетил США для встречи с американскими коллегой Дональдом Трампом. Она прошла в Анкоридже (Аляска). После ходили слухи о встрече политиков в Будапеште (Венгрия), но в итоге она не состоялась.

