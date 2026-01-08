Ричмонд
Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с грузовиком в Акмолинской области

Накануне в Акмолинской области случилось ДТП, унесшее жизнь одного человека — на трассе столкнулись грузовик и легковое авто, передает Kazinform.

Источник: Getty Images

Издание сообщает, что авария произошла на 127-м километре автодороги Астана — Ерейментау — Шидерты. На трассе столкнулись автомобили Audi и HOWO.

В результате ДТП водитель Audi погиб. Три пассажира легкового автомобиля были доставлены в больницу с различными травмами.

Полиция проводит досудебное расследование. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

Полицейские обратились к автолюбителям с призывом соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и тщательно следить за техническим состоянием своих автомобилей.