Новосибирцев предупредили о мошенничестве с поддельными выписками из ЕГРН

Росреестр сообщил жителям Новосибирской области о новом виде мошенничества при сделках с недвижимостью — подделке выписок из Единого государственного реестра недвижимости. Злоумышленники с помощью графических программ меняют сведения о владельце объекта или убирают информацию об обременениях, таких как ипотека или арест. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомство обращает внимание: при любых операциях с недвижимостью необходимо проверять подлинность выписки из ЕГРН. Самый надежный способ — сканирование QR-кода, размещенного в правом верхнем углу официального документа. Он должен вести на страницу проверки подлинности на сайте Росреестра. Если код не считывается, перенаправляет на посторонний ресурс или данные на портале не совпадают с содержанием выписки, это повод насторожиться. Электронные выписки также подлежат проверке через официальный сайт ведомства.
Кроме того, Росреестр напоминает о конфиденциальности персональных данных. Выписку с полными сведениями о собственнике может получить только сам правообладатель или его законный представитель. Третьим лицам такая информация предоставляется исключительно с согласия владельца недвижимости. Поэтому при заключении сделки продавец должен либо сам предоставить выписку, либо оформить письменное согласие на ее получение покупателем — через нотариуса или МФЦ.