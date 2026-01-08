Новосибирцев предупредили о мошенничестве с поддельными выписками из ЕГРН

Кроме того, Росреестр напоминает о конфиденциальности персональных данных. Выписку с полными сведениями о собственнике может получить только сам правообладатель или его законный представитель. Третьим лицам такая информация предоставляется исключительно с согласия владельца недвижимости. Поэтому при заключении сделки продавец должен либо сам предоставить выписку, либо оформить письменное согласие на ее получение покупателем — через нотариуса или МФЦ.