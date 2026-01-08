Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венесуэла выступила с заявлением после нефтяных угроз Трампа

Венесуэла готова к заключению международных соглашений в сфере энергетики на принципах взаимной выгоды и уважения. Такое заявление сделала исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес на фоне угроз президента США Дональда Трампа о полном контроле венесуэльской нефтью.

Венесуэла готова к международным соглашениям по нефти, заявила Делси Родригес.

Венесуэла готова к заключению международных соглашений в сфере энергетики на принципах взаимной выгоды и уважения. Такое заявление сделала исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес на фоне угроз президента США Дональда Трампа о полном контроле венесуэльской нефтью.

Венесуэла обладает самыми большими запасами нефти и газа. Эти ресурсы должны служить развитию страны и служить развитию других стран. Мы готовы к отношениям на основе уважения в рамках контрактов, которые уважают международные законы", — сказала Родригес обращаясь к депутатам. Заявление прозвучало на фоне инициативы США договориться о поставках венесуэльской нефти и вовлечь Каракас в новые экспортные схемы.

Ранее в Конгрессе США заявили, что Вашингтон намерен бессрочно контролировать продажу на мировом рынке всей венесуэльской нефти. На днях Штаты провели военную операцию на территории Венесуэлы в результате которой был захвачен бывший президент страны Николас Мадуро. Он был направлен в США на суд.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше