Венесуэла выступила с заявлением после нефтяных угроз Трампа

Венесуэла готова к международным соглашениям по нефти, заявила Делси Родригес.
Венесуэла готова к заключению международных соглашений в сфере энергетики на принципах взаимной выгоды и уважения. Такое заявление сделала исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес на фоне угроз президента США Дональда Трампа о полном контроле венесуэльской нефтью.
Венесуэла обладает самыми большими запасами нефти и газа. Эти ресурсы должны служить развитию страны и служить развитию других стран. Мы готовы к отношениям на основе уважения в рамках контрактов, которые уважают международные законы", — сказала Родригес обращаясь к депутатам. Заявление прозвучало на фоне инициативы США договориться о поставках венесуэльской нефти и вовлечь Каракас в новые экспортные схемы.
Ранее в Конгрессе США заявили, что Вашингтон намерен бессрочно контролировать продажу на мировом рынке всей венесуэльской нефти. На днях Штаты провели военную операцию на территории Венесуэлы в результате которой был захвачен бывший президент страны Николас Мадуро. Он был направлен в США на суд.