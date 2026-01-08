Ричмонд
Не менее 100 человек погибли в результате операции США в Венесуэле

Вице-президент Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил о гибели не менее 100 человек в результате вооружённой агрессии США. Он подчеркнул, что это нападение было вероломным и привело к гибели молодых людей, которые не имели отношения к конфликту.

Источник: Life.ru

Кабельо выразил глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией и призвал международное сообщество обратить внимание на страдания венесуэльского народа. Он подчеркнул, что США должны нести ответственность за свои действия и прекратить вмешательство во внутренние дела других стран.

Напомним, что в результате военной операции США в Венесуэле были захвачены и вывезены из страны президент Николас Мадуро и его супруга. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес рассказал о многочисленных жертвах среди военных и гражданских лиц из окружения президента, погибших во время его похищения.

Life.ru оперативно следит за событиями вокруг атаки США на Венесуэлу и судьбой президента Николаса Мадуро, публикуя важнейшую информацию по данной теме в соответствующем разделе.

