Не менее 100 человек погибли в результате операции США в Венесуэле

Кабельо выразил глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией и призвал международное сообщество обратить внимание на страдания венесуэльского народа. Он подчеркнул, что США должны нести ответственность за свои действия и прекратить вмешательство во внутренние дела других стран.
Напомним, что в результате военной операции США в Венесуэле были захвачены и вывезены из страны президент Николас Мадуро и его супруга. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес рассказал о многочисленных жертвах среди военных и гражданских лиц из окружения президента, погибших во время его похищения.
