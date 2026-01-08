Стало известно, какие травмы получил Мадуро при похищении

Николаса Мадуро ранили вместе с супругой в ходе операции США в Венесуэле.
Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро был ранен вместе со своей супругой Сильей Флорес в ходе военной операции США. Об этом сообщает глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
«Мадуро и его супруга были ранены при похищении», — заявил Кабельо. Его слова передает Telesur. Отмечается, что Мадуро был ранен в ногу, а его жена получила повреждения головы.
Мадуро был захвачен в ходе операции США в начале января. В настоящий момент они с супругой находятся в Нью-Йорке. Бывший президент Венесуэлы размещен в общей камере на одном из верхних этажей здания федерального следственного изолятора в (MDC) в Бруклине.