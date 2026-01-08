Психиатр поставил Трампу диагноз после нелепых кривляний на сцене

Шуров заявил, что Трамп представляется опасным не из ‑за психического заболевания, а из ‑за стремления импровизировать ради привлечения внимания. Он напомнил, что после 60 лет у всех уменьшается объем мозговой ткани, а Трампу уже 80, поэтому контроль над поведением у него ослаблен. При этом Трамп не принимает решения в одиночку, а для публичной политики такое поведение в целом допустимо. Шуров подчеркнул, что в важных ситуациях президент США остается серьезным, собранным и умеет добиваться нужного результата.