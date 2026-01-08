Ричмонд
Обломки БПЛА упали на частный дом в Краснодарском крае

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на частный жилой дом в хуторе Трудобеликовском Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Беспилотники сбили в Краснодарском крае.

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на частный жилой дом в хуторе Трудобеликовском Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«Повреждена крыша и навес. Пострадавших нет», — говорится в сообщении штаба в telegram-канале. Отмечается, что на месте работают оперативные службы. На данный момент на территории юга России действуют ограничения в аэропортах — не работают авиагавани Краснодара, Сочи и Геленджика.

Спустя семь минут оперштаб сообщил, что обломки БПЛА упали на проезжую часть. Также обошлось без пострадавших. На месте работают спецслужбы.

