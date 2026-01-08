«Чистое пиратство»: новые подробности захвата Штатами российского танкера в Северной Атлантике

Танкер получил временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ 24 декабря 2025 года.
Экипаж танкера «Маринера» (ранее Bella-1), задержанного военно-морскими силами США, будет предан американскому правосудию. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
В администрации американского лидера Дональда Трампа настаивают на законности своих действий. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что захваченное судно лишь притворялось российским, чтобы обойти санкции. В МИД РФ подчеркнули, что требуют от Соединенных Штатов достойно обращаться с членами экипажа, среди которых есть россияне. В ООН призвали к соблюдению международного права, отметив важность предотвращения эскалации. Новые подробности о захвате танкера «Маринера» под российским флагом — в материале URA.RU.
Что известно о задержании танкеров.
Танкер M/V «Bella-1» (ныне «Маринера») под российским флагом был задержан вечером 7 января. Судно было арестовано в акватории Северной Атлантики после того, как его отследил патрульный катер береговой охраны США USCGC Munro. На момент захвата танкер находился на расстоянии порядка 200−300 км к югу от побережья Исландии и следовал в направлении Мурманска.
Минобороны Великобритании сообщило, что по запросу правительства США британская сторона участвовала в операции по захвату «Маринеры». В рамках этой поддержки Лондон привлек разведывательную авиацию для слежения за перемещением судна, а также предоставил ВВС США доступ к своим авиабазам.
Как выяснилось, американская сторона две недели следила за судном. Соединенные Штаты обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, касающегося транспортировки венесуэльской нефти. Помимо этого, военно-морские силы США задержали в Карибском море еще один танкер — «София».
Экипаж судна собираются судить.
По мнению американских властей, захваченный танкер являлся частью теневого флота.
При необходимости экипаж танкера «Маринера» будет доставлен в Соединенные Штаты для суда по подозрению к принадлежности к теневому флоту. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«В отношении судна был вынесен судебный ордер на арест, распространяющийся и на экипаж, а значит, экипаж теперь может быть привлечен к ответственности за любые применимые нарушения федерального законодательства», — сказала Левитт в ходе брифинга. По ее словам, в отношении судна и его моряков уже приняты процессуальные меры в американской юрисдикции.
Позже глава министерства юстиции Пэм Бонди заявила, что правоохранительные органы Соединенных Штатов намерены предъявить экипажу обвинения. По ее словам, члены экипажа «отчаянно пытались избежать» задержания судна, перевозившего подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана.
В США считают, что захваченный танкер был фальшивым.
«Маринера», задержанная Соединенными Штатами, выдавала себя за судно под российской юрисдикцией с целью обхода американских санкций. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Это был фальшивый российский нефтяной танкер. По сути, они пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти режим санкций», — сообщил Вэнс.
Реакция России на инцидент с «Маринерой».
Минтранс РФ подтвердил, что военно-морские силы США осуществили высадку на судно «Маринера» около 15:00 по московскому времени 7 января. Там отметили, что американские военные захватили танкер в открытом море, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
«В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», — сообщили в Минтрансе РФ. Там добавили, что судно 24 декабря 2025 года получило временное разрешение на плаванье под флагом России.
Российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что контролирует поступающую информацию о высадке американских военнослужащих на судно. С учетом сведений о наличии граждан России среди членов экипажа Москва потребовала от властей США обеспечивать им надлежащее обращение, строгое соблюдение их законных прав и интересов, а также не чинить препятствий их скорейшему возвращению на Родину. Российская сторона направила официальный запрос о правовом статусе задержанных моряков и условиях их содержания.
«США занимаются пиратством».
Американские военные занимаются пиратством у берегов Венесуэлы. Такое мнение выразил российский сенатор Андрей Клишас.
«После “операции правоохранительных органов” с убийством нескольких десятков человек на территории Венесуэлы США занялись откровенным пиратством в открытом море. Все по пресловутым “правилам” в нарушение норм международного права», — написал Клишас в своем telegram-канале.
РФ может применить оружие для защиты танкера.
Россия оставляет за собой право применить оружие для предотвращения захвата танкера «Маринера» Соединенными Штатами. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его оценке, поведение американской береговой охраны может быть расценено как проявление морского пиратства.
«Попытку высадки американского десанта на борт российского нефтяного танкера “Маринера” можно классифицировать как пиратские действия. По некоторым данным, там находится подводная лодка РФ, которая движется к танкеру. Согласно морской конвенции, мы имеем право на применение оружия. То есть можем ответить по закону: это международные воды, идет пиратский захват корабля под флагом суверенного государства», — сказал Матвийчук в беседе с NEWS.ru.
ООН призывают США к соблюдению прав.
В ООН призвали США не допускать дальнейшей эскалации в ситуации с танкерами.
В ООН призвали США к соблюдению международного права, отметив важность недопущения дальнейшей эскалации. Об этом заявил представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик.
«Разумеется, на данном этапе мы осведомлены о ситуации. У нас нет достаточной информации, чтобы сказать что-либо сверх нашей заявленной позиции, которая заключается в том, что все правоохранительные действия в океанах и морях должны предприниматься в соответствии с применимым международным правом, чтобы обеспечить безопасность и защищенность судоходства в открытом море… Мы хотели бы видеть недопущение какой-либо дальнейшей эскалации», — подчеркнул Дюжаррик в общении с прессой.
Что сейчас происходит с «Маринерой».
В настоящее время танкер следует в сторону территориальных вод Великобритании. По данным газеты Daily Mail, в настоящее время судно направляется к северному побережью Шотландии. Как сообщает издание Mirror, на борту находятся представители силовых ведомств США, в том числе сотрудники министерства внутренней безопасности.
Какой сигнал другим танкерам дали действия США в Венесуэле.
По меньшей мере пять танкеров, находящихся у побережья Венесуэлы, сменили флаги на российские. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).
В издании указали, что причиной этого стала возросшая активность военно-морских сил США. NYT указывает, что американские военные организовали морскую блокаду государства и начали целенаправленную охоту на суда так называемого теневого флота.
Первыми на смену названия пошло судно «Белла-1». Оно было переоформлено и получило новое имя «Маринера». Аналогичным образом был переименован танкер «Гиперион». По той же схеме были переоформлены еще три судна, наименования которых не раскрываются. Один из этих трех танкеров покинул акваторию Венесуэлы, несмотря на действующую блокаду.