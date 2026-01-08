«Чистое пиратство»: новые подробности захвата Штатами российского танкера в Северной Атлантике

«Разумеется, на данном этапе мы осведомлены о ситуации. У нас нет достаточной информации, чтобы сказать что-либо сверх нашей заявленной позиции, которая заключается в том, что все правоохранительные действия в океанах и морях должны предприниматься в соответствии с применимым международным правом, чтобы обеспечить безопасность и защищенность судоходства в открытом море… Мы хотели бы видеть недопущение какой-либо дальнейшей эскалации», — подчеркнул Дюжаррик в общении с прессой.