На Кубани при атаке БПЛА частично разрушен частный дом

КРАСНОДАР, 8 января. /ТАСС/. Обломки беспилотника частично разрушили частный дом в хуторе в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале краевого оперативного штаба.

Источник: РИА "Новости"

«В хуторе Трудобеликовский Красноармейского района обломки БПЛА упали на частный дом. В результате повреждена крыша и навес. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в публикации.

Сообщается также, что фрагменты БПЛА упали на проезжую часть в городе Гулькевичи. «В городе Гулькевичи фрагменты БПЛА упали на проезжую часть. Пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы», — добавили в оперштабе.

