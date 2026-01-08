На Кубани при атаке БПЛА частично разрушен частный дом

«В хуторе Трудобеликовский Красноармейского района обломки БПЛА упали на частный дом. В результате повреждена крыша и навес. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в публикации.
Сообщается также, что фрагменты БПЛА упали на проезжую часть в городе Гулькевичи. «В городе Гулькевичи фрагменты БПЛА упали на проезжую часть. Пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы», — добавили в оперштабе.
