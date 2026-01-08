Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В челябинском поселке Западный упавшая с «КамАЗа» глыба едва не угробила людей. Видео

В поселке Западный Челябинска ледяная глыба весом не менее 100 килограммов упала с проезжающего грузовика, едва не покалечив людей. На опасный инцидент пожаловались местные жители в социальных сетях.

Ледяную глыбу пришлось убирать с челябинской дороги с помощью лопаты.

В поселке Западный Челябинска ледяная глыба весом не менее 100 килограммов упала с проезжающего грузовика, едва не покалечив людей. На опасный инцидент пожаловались местные жители в социальных сетях.

«Вот такое у нас слетает с проезжающих по поселку “КамАЗов”. У нас тут люди ходят», — сообщает об инциденте на видео местная жительница, чьи слова приводит telegram-канал «Новости Челябинска».

На опубликованных кадрах видно, как неизвестный мужчина в спортивном костюме убирает ледяную глыбу с дороги с помощью лопаты. Рядом стоит грузовик с включенной аварийной сигнализацией — возможно, это автомобиль, с которого упал опасный лед.