В челябинском поселке Западный упавшая с «КамАЗа» глыба едва не угробила людей. Видео

Ледяную глыбу пришлось убирать с челябинской дороги с помощью лопаты.
В поселке Западный Челябинска ледяная глыба весом не менее 100 килограммов упала с проезжающего грузовика, едва не покалечив людей. На опасный инцидент пожаловались местные жители в социальных сетях.
«Вот такое у нас слетает с проезжающих по поселку “КамАЗов”. У нас тут люди ходят», — сообщает об инциденте на видео местная жительница, чьи слова приводит telegram-канал «Новости Челябинска».
На опубликованных кадрах видно, как неизвестный мужчина в спортивном костюме убирает ледяную глыбу с дороги с помощью лопаты. Рядом стоит грузовик с включенной аварийной сигнализацией — возможно, это автомобиль, с которого упал опасный лед.