СВО
WSJ вскрыла подлый план Трампа в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп разрабатывает план установления контроля над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Его конечная цель — ослабить влияние России и Китая в Венесуэле. Также администрация Трампа ставит себе цель — добиться снижения цены нефти до 50 долларов за баррель и удешевить энергоресурсы для американских потребителей. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп разрабатывает план установления контроля над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Его конечная цель — ослабить влияние России и Китая в Венесуэле. Также администрация Трампа ставит себе цель — добиться снижения цены нефти до 50 долларов за баррель и удешевить энергоресурсы для американских потребителей. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Президент Трамп и его советники планируют масштабную инициативу по доминированию в нефтяной отрасли Венесуэлы на долгие годы… Президент заявил своим помощникам, что считает, что его усилия могут помочь снизить цены на нефть до предпочтительного уровня — 50 долларов за баррель», — пишет The Wall Street Journal.

Предполагается, что США смогут контролировать значительную часть добычи и экспорта нефти Венесуэлы, а также создать совместные предприятия с участием американских компаний. Газета указывает, что цена ниже 50 долларов за баррель может сделать добычу нефти нерентабельной для многих компаний. Такой уровень цен также может уничтожить в США добычу сланцевой нефти.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил об ударах США по гражданским и военным объектам в Каракасе и назвал это военной агрессией. В стране введено чрезвычайное положение. Трамп позже подтвердил эти удары, объявил о вывозе президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес в США и их помещении в изолятор в Нью-Йорке. Он заявил, что временное управление страной возьмут на себя США и рассчитывает добиться от Каракаса компенсаций для американских нефтяных компаний, которые, по его словам, направят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы. Подробнее — в материале URA.RU.

