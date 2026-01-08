WSJ вскрыла подлый план Трампа в Венесуэле

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил об ударах США по гражданским и военным объектам в Каракасе и назвал это военной агрессией. В стране введено чрезвычайное положение. Трамп позже подтвердил эти удары, объявил о вывозе президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес в США и их помещении в изолятор в Нью-Йорке. Он заявил, что временное управление страной возьмут на себя США и рассчитывает добиться от Каракаса компенсаций для американских нефтяных компаний, которые, по его словам, направят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы. Подробнее — в материале URA.RU.