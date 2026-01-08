Спасатели наведались в пещеры, где могли скрываться Усольцевы

«Мы взаимодействовали с краевым клубом спелеологов. Они нам дали всю информацию о пещерах, которые существуют на Кутурчинском белогорье. Нам интересны были пещеры, ближайшие к поселку Кутурчин. Высока вероятность того, что Усольцевы могли упасть в одну из них. Одну пещеру мы нашли в ходе поисковых мероприятий во взаимодействии со спасателями. Вторая была найдена при опросе местных жителей. Но, к сожалению, Усольцевых там нет», — рассказала Сырымбетова в беседе с ТАСС.