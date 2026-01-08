Визит Путина в США, выборы в Венгрии и полеты к Луне: самые ожидаемые события 2026 года

Согласно прогнозам астрономов, до восхода Солнца на небосводе выстроятся в одну линию Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Около полуночи над горизонтом первыми появятся Сатурн и Нептун, затем — Уран и Марс, а незадолго до рассвета к ним присоединятся Юпитер и Меркурий. Четыре планеты из этого ряда — Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн — будут доступны для наблюдения невооруженным глазом. Увидеть Уран и Нептун можно будет только с помощью бинокля или телескопа.