Визит Путина в США, выборы в Венгрии и полеты к Луне: самые ожидаемые события 2026 года

Одними из важнейших событий 2026 года станут исследования космоса.
Нынешний год будет богат на различные мировые события. Пройдут крупные спортивные мероприятия. Например, Чемпионат мира по футболу и зимняя Олимпиада-2026. А любители космической тематики с замиранием сердца следят за возвращением пилотируемых полетов к Луне.
Кроме того, 2026-й станет проверкой на прочность и для некоторых мировых лидеров. В их числе глава Белого дома Дональд Трамп, премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Армении Никол Пашинян. Также одна из главных интриг — саммит G20 в Майами, на котором, возможно, будет присутствовать российский лидер Владимир Путин. Самые ожидаемые события 2026 года — в материале URA.RU.
Политические интриги.
Апрельские парламентские выборы в Венгрии.
Орбан надеется на победу на грядущих выборах в стране.
Для венгерского премьера Виктора Орбана, который на протяжении уже 15 лет неизменно управляет страной, наступает потенциально переломный момент. Политик рассчитывает и дальше сохранить свои позиции и ожидает, что избиратели вновь поддержат его партию «Фидес».
Однако задача выглядит крайне непростой. По данным агрегатора опросов общественного мнения Politico Poll of Polls, преимущество сейчас на стороне оппозиции, которую возглавляет Петер Мадьяр — депутат Европарламента, лидер партии «Тиса» и один из наиболее жестких критиков Орбана.
По информации Bloomberg, Орбан, вероятно, осознает неблагоприятные для себя рейтинги и рассматривает альтернативные сценарии сохранения своего политического влияния. Источники издания утверждают, что премьер-министр допускает возможность перехода на пост президента Венгрии, предварительно добившись расширения полномочий этой формально церемониальной должности в парламентской республике.
Июньские выборы в Армении.
На намеченных на 7 июня парламентских выборах правящая партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» намерена сохранить за собой конституционное большинство. Фактически предстоящее голосование будет носить характер референдума о доверии нынешнему курсу премьер-министра, ключевым элементом которого является нормализация отношений с Азербайджаном.
Саммит G7 с участием Китая.
Си Цзиньпина пригласили к участию в G7.
Саммит стран «Большой Семерки» пройдет с 14 по 16 июня во Франции. Президент принимающей стороны Эмманюэль Макрон рассматривает возможность пригласить туда председателя КНР Си Цзиньпина для участия в переговорах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В настоящее время неясно, согласится ли Пекин на подобное приглашение, даже если оно будет официально направлено. Вместе с тем возможное присутствие Си Цзиньпина вызывает открытое беспокойство со стороны Японии, являющейся членом «Большой семерки».
Выборы в Израиле.
Парламентские выборы в Израиле пройдут впервые после инцидента 7 октября 2023 года.
В Израиле грядет проведение первых парламентских выборов после терактов 7 октября 2023 года и последовавшего за ними военного конфликта с Ираном. Эти выборы станут серьезным испытанием для действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который стремится сохранить свой пост и политический вес возглавляемой им партии «Ликуд».
Точная дата голосования, в ходе которого граждане страны изберут 120 депутатов кнессета, пока не определена. По данным Ynetnews, усиливающиеся разногласия внутри коалиционного правительства побуждают Нетаньяху рассматривать возможность проведения досрочных выборов в максимально сжатые сроки — в том числе уже в июне.
Противостояние демократов и консерваторов в США.
Американцы оценят работу Трампа и его администрации за прошедшее время.
Американским избирателям 3 ноября предстоит дать оценку почти двухлетней деятельности администрации Белого дома, определив состав следующего созыва конгресса. Будут избраны все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.
В настоящее время обе палаты конгресса формально контролируются Республиканской партией, однако ее преимущество остается минимальным. Результаты предстоящих промежуточных выборов во многом определят дальнейшее политическое маневрирование Трампа. В случае, если Демократическая партия сумеет завоевать большинство, она получит инструменты для существенного воздействия на ключевые инициативы администрации. Как отмечает The New York Times, данные соцопросов пока что свидетельствуют, что накануне голосования демократы располагают небольшим перевесом.
Саммит G20, возможно, пройдет с участием Путина.
К концу 2026 года Путин может прилететь в США на самиит G20.
Собрание стран «Большой двадцатки» состоится 14−15 декабря в США. Главной интригой остается вероятность визита в Майами президента РФ России Владимира Путина, который уже бывал в Соединенных Штатах во время саммита на Аляске в 2025 году. При этом в РФ уже активно ведут подготовку к участию в мероприятии.
Неясной остается и перспектива приезда в резиденцию Трампа председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее президент США публично заявлял, что был бы рад видеть на предстоящем мероприятии своих коллег из России и Китая.
Собрание стран БРИКС.
Председательство в БРИКС в 2026 году перешло от Бразилии к Индии. Для Нью-Дели это уже не первый подобный опыт. Ранее страна занимала пост председателя объединения в 2021 году, когда из-за пандемии коронавируса саммит был проведен в формате видеоконференции.
Конкретные сроки проведения очередной встречи лидеров стран — участниц БРИКС пока не утверждены. В предыдущие годы саммиты, как правило, организовывались во второй половине календарного года.
Космос, медицина, наука и культура.
Луна станет ближе для землян.
С Луной связаны два крупных события в 2026 году.
Одним из ключевых космических событий года ожидается миссия Artemis II. Как сообщает портал «Наука.Mail», в рамках программы NASA Artemis II четверо астронавтов отправятся в облет Луны на космическом корабле Orion. Десятидневный полет станет первой пилотируемой экспедицией в район Луны с 1970‑х годов и будет носить характер подготовительного этапа перед последующими высадками на лунную поверхность.
Кроме того, в Китае на август запланирован старт миссии «Чанъэ-7». Космический аппарат, оснащенный амортизирующими системами, должен достичь района южного полюса Луны, который считается одним из наиболее сложных для осуществления посадки. В случае успешного прилета миссия будет направлена на поиск водяного льда и исследование сейсмической активности лунной поверхности.
Солнце и планеты порадуют астрономов.
Солнечная система порадует жителей Земли сразу тремя событиями, которые случатся 12 августа.
Лето порадует астрономов сразу тремя завораживающими событиями. 12 августа в течение суток ожидаются сразу три редких явления — парад планет, полное солнечное затмение и пик метеорного потока.
Согласно прогнозам астрономов, до восхода Солнца на небосводе выстроятся в одну линию Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Около полуночи над горизонтом первыми появятся Сатурн и Нептун, затем — Уран и Марс, а незадолго до рассвета к ним присоединятся Юпитер и Меркурий. Четыре планеты из этого ряда — Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн — будут доступны для наблюдения невооруженным глазом. Увидеть Уран и Нептун можно будет только с помощью бинокля или телескопа.
Днем 12 августа ожидается полное солнечное затмение. Завершится уникальный астрономический марафон ночным максимумом активности метеорного потока Персеиды.
Исследования в генной терапии.
Журнал Nature прогнозирует дальнейший прогресс в области редактирования генов в медицине. По его данным, в 2026 году могут быть запущены два клинических исследования персонализированной генной терапии для детей, страдающих редкими наследственными заболеваниями.
Оба проекта опираются на опыт лечения Кей Джея Малдуна — младенца с редким метаболическим нарушением, которому была проведена терапия с использованием технологии CRISPR для коррекции конкретной генетической мутации. Одна исследовательская группа намерена проводить испытания на детях с редкими нарушениями обмена веществ, другая — на пациентах с наследственными патологиями иммунной системы.
Модернизация ускорителя частиц.
В этом году запланирована масштабная модернизация Большого адронного коллайдера. После завершения серии столкновений частиц, которые станут последними в ближайшие три года, работу ускорителя приостановят для проведения ремонтных работ. В ходе модернизации в состав установки будет интегрирован новый сверхмощный комплекс — коллайдер высокой светимости, запуск которого предусмотрен на 2030 год.
Юбилейный Берлинский кинофестиваль.
Берлинский международный кинофестиваль «Берлинале», который проводится с 1951 года, считается крупнейшим кинособытием в Германии и входит в число наиболее значимых фестивалей Европы. Его проведение запланировано на 12 февраля. Наряду с Каннским, Венецианским и Московским, «Берлинале» занимает одно из ключевых мест в мировой фестивальной индустрии и традиционно делает акцент на произведениях авторского и интеллектуального кинематографа.
Спортивные события.
Зимние Олимпийские игры.
Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортине-дАмпеццо (Италия) пройдут с 6 по 22 февраля. Политика по-прежнему оказывает существенное влияние на международный спорт. Как и на летней Олимпиаде 2024 года, российские спортсмены не будут допущены к участию под флагом своей страны. Вместе с тем, аналогично Играм в Париже, отдельные представители России смогут выступить на турнире в нейтральном статусе.
ЧМ по футболу.
ЧМ-2026 впервые примут сразу три страны.
Чемпионат мира по футболу 2026 года состоится с 11 июня по 19 июля на территориях США, Канады и Мексики. Несмотря на то что турнир примут сразу три государства, ключевая роль в его организации отведена Соединенным Штатам. Именно американские арены станут площадкой для большинства матчей.
Главным новшеством будущего первенства станет увеличение числа участников до 48 национальных сборных вместо традиционных 32. Сборная России в соревнованиях участия не примет по политическим причинам. В то же время Узбекистан впервые в своей истории вышел в финальную часть чемпионата мира и станет единственным дебютантом среди стран постсоветского пространства.