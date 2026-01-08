В Усть-Куте задержали чиновника после нападения собак на 10-летнего мальчика. Напомним, 5 января 2026 года ребенок пошел искать свою собаку, которая убежала в неизвестном направлении. Но в процессе поисков на него напала стая безнадзорных псов. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Иркутской области.
— Скорая доставила пострадавшего в Усть-Кутскую городскую больницу с множественными укушенными и рваными ранами, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Мальчику сделали операцию, но его состояние оценивается как крайне тяжелое. Следователи завели уголовное дело по статье «Халатность». Также в администрации Усть-Кутского муниципального образования провели обыски и забрали необходимые документы. Сотрудники ведомства задержали и допросили председателя комитета по сельскому хозяйству, природным ресурсам и экологии. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.