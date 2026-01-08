Ричмонд
В результате ударов США по Венесуэле погибли как минимум 100 человек

Как минимум 100 человек погибли в результате ударов американских войск по территории Венесуэлы, сообщил министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо.

Источник: AP 2024

«К настоящему моменту известно о 100 убитых. Это были молодые люди, которые только начинали жизнь, которые не имели к этому никакого отношения», — сказал Кабельо в эфире телеканала Telesur.

3 января армия США нанесла удары по Каракасу. Бомбардировке подверглись в том числе здания государственных учреждений. В результате операции был похищен президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. В США их обвиняют в наркотерроризме.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
