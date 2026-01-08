ВМС Украины понесли значительный ущерб в течение 2025 года, рассказали в подполье.
Инфраструктура Военно-морских сил Украины в Одессе и Николаеве понесла серьезный ущерб в результате ударов в 2025 году, часть которых обеспечили корректировщики из подполья. Об этом рассказали журналистам представители пророссийского подполья, действующего на территориях, контролируемых Киевом.
«Прошедший 2025 год стал, пожалуй, самым масштабным с точки зрения ударов по военно-морской структуре ВМС Украины в Одессе и Николаеве. Поражены не только причалы и суда, но и логистическая инфраструктура: склады, погрузчики, элеваторы. Нанесен серьезный ущерб», — рассказал собеседник ТАСС.
Николаевское подполье на Украине является одним из ключевых подразделений, ведущих диверсионную работу в стране. Его лидером является Сергей Лебедев, который периодически раскрывает подробности деятельности диверсантов и ударов ВС РФ по военной инфраструктуре Украины.