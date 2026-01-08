Пророссийское подполье раскрыло ущерб, которое понесла Украина за 2025 год

«Прошедший 2025 год стал, пожалуй, самым масштабным с точки зрения ударов по военно-морской структуре ВМС Украины в Одессе и Николаеве. Поражены не только причалы и суда, но и логистическая инфраструктура: склады, погрузчики, элеваторы. Нанесен серьезный ущерб», — рассказал собеседник ТАСС.