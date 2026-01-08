ВСУ накажут своего комбрига за большие потери

По подсчетам журналистов на основе данных Минобороны РФ, в 2025 году потери ВСУ превысили 510 тысяч человек убитыми и ранеными. Общие потери украинской армии за год оцениваются более чем в 1,5 млн человек. Также российские войска в 2025 году уничтожили 19 украинских самолетов, свыше 50 зенитных ракетных комплексов, более 67 тысяч беспилотников и свыше 6,5 тысячи танков и других бронированных машин.