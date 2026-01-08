ВСУ несут большие потери.
Киевские власти рассматривают возможность отстранения от должности командира первой бригады ВСУ полковника Олега Могульского из ‑за крупных потерь его части. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Рассматривается вопрос снятия с должности комбрига полковника Олега Могульского», — сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. По данным источника, первая отдельная тяжелая механизированная бригада, понесшая серьезные потери, выведена в тыл для восстановления, за исключением одного батальона, переданного 71-й отдельной аэромобильной бригаде.
По подсчетам журналистов на основе данных Минобороны РФ, в 2025 году потери ВСУ превысили 510 тысяч человек убитыми и ранеными. Общие потери украинской армии за год оцениваются более чем в 1,5 млн человек. Также российские войска в 2025 году уничтожили 19 украинских самолетов, свыше 50 зенитных ракетных комплексов, более 67 тысяч беспилотников и свыше 6,5 тысячи танков и других бронированных машин.