Погоны долой: скандалы в силовых и надзорных ведомствах Челябинской области

«Колбасин не оказывал Струкову никакого содействия, что следует из его действий и решений. Именно при нем возбуждены и расследуются уголовные дела, по которым следователи сейчас устанавливают все обстоятельства, связанные с нарушением природоохранного законодательства структурными подразделениями АО “Южуралзолото”. Расследование уголовных дел на сегодняшний день продолжается, а до его окончания комментировать итоги преждевременно и неправильно. В целом привлечение Колбасина в качестве соответчика по иску на 3,9 млрд рублей в отношении бизнесмена выглядит абсурдным», — указывал в разговоре с URA.RU Яшин.