Погоны долой: скандалы в силовых и надзорных ведомствах Челябинской области

Некогда высокопоставленные силовики лишились званий.
В конце каждого года в любых силовых и надзорных органах принято подводить итоги: отмечать успехи, выявлять проблемы. В ведомствах Челябинской области в 2025 году хватало и того, и другого. Скандалы, отразившиеся на работе структур — в материале URA.RU.
Скандал в ГАИ, лишивший начальника полиции Челябинска работы.
В середине мая сотрудники УФСБ по региону задержали бывшего начальника ГАИ Челябинска Александра Гайде (в момент задержания он занимал пост начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области» — прим. URA.RU). Его обвинили в превышении должностных полномочий и коррупции. Вместе с ним под следствие попал взяткодатель в лице директора ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна.
Александр Гайде находится под следствием.
Предварительно, Варданян одаривал Гайде за помощь в организации коммерческой деятельности. Якобы Гайде закрывал глаза на нарушения ПДД водителями, работавшими на Варданяна.
В октябре по аналогичным обстоятельствам был задержан Олег Жиляев, некогда работавший в подчинении Гайде. Следствие считает, что он также «кормился» с руки Варданяна. Жиляев был уволен за несколько дней до задержания. Сегодня оба уже бывших сотрудника — в СИЗО. Между тем прокуратура инициировала процесс обращения имущества Гайде в доход государства: у семьи бывшего полицейского нашли целый автопарк, приобретенный, как считает надзорное ведомство, на неподтвержденные доходы.
Варданян же начал сдавать всех, кому когда-то платил. Это позволило ему покинуть следственный изолятор. Сейчас он находится под домашним арестом. При этом по его показаниям удалось выйти на еще одного участника схемы: начальника отделения ГАИ Кунашакского района Раиля Газизова. Предварительно, он согласился помогать бизнесмену за 40 тонн щебня и 30 тонн чернозема.
Ромик Варданян начал сотрудничать со следствием.
События в ГАИ Челябинска ударили по карьере начальника УМВД по Челябинску Андрея Меньшенина. Сначала в его отношении начали проверку, на время которой отстранили его от должности. В этот период он работал обычным оперативным сотрудником угрозыска. По окончании проверки полковника вовсе отправили в отставку. Приказ подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
Меньшенин был уведомлен об отставке в установленном порядке. Вероятно, он будет судиться с главком по поводу своего увольнения. Но это все будет в 2026 году.
Иск на 3,9 млрд рублей и последующая отставка главы следкома.
Алексей Колбасин был назначен на пост главы челябинского следкома в августе 2024 года. Начало пути выглядело многообещающим: его подчиненные оперативно реагировали на происходящее в области, у Москвы вопросов к полковнику не было. Более того — ему прочили генеральские погоны. Но включение в список ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ на сумму более 3,9 млрд рублей к основателю ЮГК Константину Струкову поставило на карьере Колбасина крест.
Алексею Колбасину прочили генеральские погоны.
Вместе с Колбасиным в список ответчиков по иску попали замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов и бывший замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов. В Генпрокуратуре РФ сочли, что руководители надзорных структур не уследили за деятельностью ЮГК. Вследствие чего компания нанесла вред окружающей среде.
Пластский суд, который рассматривал миллиардный иск, наложил арест на имущество и счета ответчиков. В последующем адвокатам удалось убедить прокуратуру уточнить список ответчиков. По словам адвоката Михаила Яшина, представляющего интересы Колбасина, его доверитель не оказывал Струкову никакого содействия. Наоборот: он инициировал уголовные дела по деятельности ЮГК.
«Колбасин не оказывал Струкову никакого содействия, что следует из его действий и решений. Именно при нем возбуждены и расследуются уголовные дела, по которым следователи сейчас устанавливают все обстоятельства, связанные с нарушением природоохранного законодательства структурными подразделениями АО “Южуралзолото”. Расследование уголовных дел на сегодняшний день продолжается, а до его окончания комментировать итоги преждевременно и неправильно. В целом привлечение Колбасина в качестве соответчика по иску на 3,9 млрд рублей в отношении бизнесмена выглядит абсурдным», — указывал в разговоре с URA.RU Яшин.
После исключения из списка ответчиков активы Колбасина были разморожены. Но реанимировать карьеру ему это не помогло. В середине сентября стало известно, что полковник ушел в отпуск, из которого сразу выйдет на пенсию. Его отставку согласовали в Центральном аппарате СК РФ.
Использовали зэков для личного обогащения.
В середине ноября сотрудники УФСБ по региону наведались в областное управление ФСИН. Тогда в наручниках из рабочих кабинетов были выведены несколько полковников: первый заместитель начальника Управления Сергей Бульчук, главный бухгалтер ведомства Марина Уфимцева и начальник ОСБ ГУФСИН по региону Олег Мохов. Первых двух обвинили по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взяток), последнего — по п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). Также по делу в качестве взяткодателя проходит представитель коммерческой организации. В операции по выявлению преступления также участвовали сотрудники ГУСБ ФСИН России.
Сергея Бульчука обвиняют в получении взяток.
Следователи четвертого следственного управления ГСУ СК России (Екатеринбург), занимающиеся расследованием дела, считают, что Бульчук, Уфимцева и Мохов причастны к коррупционной схеме. Также собирается доказательственная база по использованию ими производственных мощностей и осужденных пенитенциарных учреждений для личного обогащения.
Сразу после возбуждения уголовного дела все трое были уволены из ГУФСИН. Решение по ним было принято оперативно.
Сейчас Бульчук, Уфимцева и Мохов находятся в СИЗО. Попытки обжаловать меру пресечения пока ни к чему не привели. Их история продолжится в 2026 году.
Дача для полковника.
В начале июля сотрудники УФСБ по региону совместно с военными следователями задержали начальника ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр МЧС России» полковника Андрея Скульдицкого. Его обвинили в превышении полномочий. Следствие считает, что он привлекал контрактников, проходящих службу в Центре, к строительству дачи.
Андрей Скульдицкий находится под следствием.
Также в деле Скульдицкого выявили коррупционную составляющую. В схему, которая пока не раскрывается, вошли его заместители: подполковники Роман Авдеев, Сергей Горынин и Арсен Курбанов.
Все задержанные признались в содеянном и были отправлены в СИЗО. При этом, по данным URA.RU, сейчас Скульдицкий находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Случившееся ожидаемо отразилось на карьере полковника. Согласно сервису «СБИС», 30 июля (спустя менее месяца после ареста — прим. URA.RU) Скульдицкий был уволен. Сейчас Центр в качестве врио возглавляет Максим Таджибов.
Расследование по делу Скильдицкого и его заместителей еще не окончено. История получит продолжение в 2026 году.
Реальный срок и отсрочка от колонии для бывшего зампрокурора.
В марте Челябинский облсуд назначил бывшему заместителю прокурора Ленинского района Магнитогорска Надежде Богухвал пять лет колонии по обвинению в сбыте наркотиков. При этом женщине дали отсрочку от отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Но обо всем по порядку.
История началась еще в сентябре 2023 года. Богухвал была задержана по подозрению в распространении наркотиков. Она поясняла, что не знала о том, что стала частью наркоцепочки. Якобы, запрещенные вещества она нашла в вещах у умершего мужа и попросила зятя Сергея Макарова, работавшего тогда в отделе по контролю наркотиков, избавиться от находки.
Макаров вроде бы согласился с Богухвал. Но после решил перепродать наркотики. А когда на него вышли силовики — сдал тещу.
Надежда Богухвал отрицала вину и заявляла об оговоре.
На стадии предварительного следствия и суда Богухвал уверяла, что Макаров оговорил ее, пытаясь выбить для себя более комфортную сделку. К тому моменту в деле женщины появилась статья о мошенничестве. В качестве потерпевшей выступала ее дочь — Любовь Макарова. Предварительно, после смерти мужа экс-зампрокурора продала его имущество, не разделив вырученную сумму с детьми.
Суд первой инстанции признал Богухвал виновной по всем пунктам обвинения и назначил ей пять лет условного лишения свободы. Апелляция же отменила приговор и вынесла новый.
«Суд отменил приговор в части осуждения за мошенничество и постановил апелляционный приговор, которым признал Богухвал виновной в самоуправстве. При этом суд освободил Богухвал от наказания в связи с истечением сроков давности. Суд также изменил приговор в части осуждения за сбыт наркотиков. Отменено указание на условное осуждение, но предоставлена отсрочка от отбывания наказания», — сообщал тогда инсайдер URA.RU.
Сейчас Богухвал с адвокатом продолжают бороться. Они подали кассационную жалобу на приговор. Так что в 2026 году история продолжится.
Суд над экс-росгвардейцами.
В июне в Советский райсуд Челябинска поступили материалы в отношении бывшего замначальника отдела лицензионно-разрешительной работы (ОЛРР) Росгвардии по Челябинску подполковника Сергея Самохина и его заместителя Сергея Серебренникова. Оба обвиняются в превышении должностных полномочий, покушении на служебный подлог. По Самохину в деле также имеется факт коррупции.
Дело Сергея Самохина (на фото) и его заместителя Сергея Серебренникова рассматривается в суде.
Имущество уже бывших росгвардейцев остается под арестом. Под ограничениями находятся три объекта недвижимости и расчетные счета.
Некогда высокопоставленные сотрудники Росгвардии попали под следствие в мае 2024 года. Их задержали сотрудники УФСБ. Преступление было выявлено при содействии подразделений собственной безопасности Росгвардии. Следствие считает, что в период с января 2018 года и вплоть до задержания Самохин и Серебренников действовали в интересах директора ООО ЧОО «Городская охрана» Артема Коркина: где-то «отмазывали» его от ответственности, где-то помогали с получением выгодных контрактов.
Естественно, такая «крыша» была не бесплатной. Следствие полагает, что за время сотрудничества Самохин получил от Коркина не менее 1,7 млн рублей.
Сейчас процесс по делу экс-росгвардейцев находится на стадии допроса свидетелей. Скорее всего, в 2026 году Самохин и Серебренников услышат приговор.