Обломки беспилотника упали на крышу частного дома в Краснодарском крае

Обломки беспилотника упали на крышу частного дома в хуторе Трудобеликовском Краснодарского края. Об этом в четверг, 8 января, сообщили в пресс-службе регионального оперштаба.

Помимо этого, фрагменты дрона также упали на проезжую часть в городе Гулькевичи.

— В результате повреждены крыша и навес. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы, — уточняется в публикации.

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили РСЗО HIMARS американского производства и 106 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом отчитались в Министерстве обороны России.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что более 11 тысяч человек остались без электричества из-за атаки украинского беспилотника на объект энергетики в регионе.

