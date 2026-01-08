Ричмонд
Силы ПВО сбили за ночь 66 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 66 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в четверг, 8 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 66 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в четверг, 8 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По данным оборонного ведомства, 14 БПЛА сбили над Крымом, 13 — над Азовским морем, 12 — над Черным, 11 — над Краснодарским краем.

Также шесть дронов уничтожили над Ростовской областью, пять — над Орловской. По два беспилотника ликвидировали над Курской и Волгоградской областями и один — над Брянской.

— В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 7 января до 7:00 мск 8 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.

В оперштабе Краснодарского края сообщили, что обломки беспилотника упали на крышу частного дома в хуторе Трудобеликовский. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории страны.

