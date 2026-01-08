ВМФ России разработал уникальный беспилотник в форме торпеды

В России появится новый автономный подводный аппарат.
В России запатентован автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) модульной конструкции с обтекаемой гидродинамической формой. Это сделали специалисты Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова Минобороны России.
Разработка предназначена для проектирования и производства подводных аппаратов с улучшенными движительными характеристиками и меньшим энергопотреблением. «Полезная модель относится к области судостроения, в частности, к автономным необитаемым подводным аппаратам, и может быть использована при проектировании и производстве АНПА с улучшенными пропульсивными характеристиками, обеспечивающими энергосбережение», — говорится в описании к патенту, которое приводит ТАСС.
Аппарат состоит из движительного модуля, модуля управления и связи, батарейного и носового модулей. Устройство оснащено двумя гребными винтами противоположного вращения и двумя последовательно расположенными электродвигателями. Это, по оценке разработчиков, повышает КПД движителя на 10−12 процентов и улучшает его пропульсивный коэффициент.
Ранее специалисты предприятия «Молния» запатентовали малозаметный ударный БПЛА одноразового применения наземного старта. Он спроектирован с использованием стелс-технологий и рассчитан на поражение широкого спектра целей на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.