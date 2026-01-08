Ричмонд
ПВО уничтожили 66 украинских БПЛА над югом России и Чёрным морем

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 7 на 8 января была отражена массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа.

Источник: Life.ru

По данным Министерства обороны РФ, в период с 23:00 мск 7 января до 07:00 мск 8 января было перехвачено и уничтожено в общей сложности 66 беспилотников. Большинство перехватов пришлось на воздушное пространство над южными регионами России и акваториями морей.

«14 БПЛА — над территорией Республики Крым, 13 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 12 БПЛА — над акваторией Чёрного моря, 11 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 6 БПЛА — над территорией Ростовской области, 5 БПЛА — над территорией Орловской области, по 2 БПЛА — над территориями Курской и Волгоградской областей и 1 БПЛА — над территорией Брянской области», — доложили в Минобороны.

Также расчёты противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников в период с 20:00 до 23:00 7 января. Семь дронов были сбиты над территорией Республики Крым, один — над территорией Волгоградской области и ещё один — над акваторией Чёрного моря.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

