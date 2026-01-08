Силы ПВО уничтожили за ночь 66 дронов ВСУ над регионами РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 8 января уничтожили 66 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
Так, 14 беспилотников ликвидировали в Крыму, 13 — над акваторией Азовского моря, 12 — над акваторией Черного моря, еще 11 — в Краснодарском крае.
Кроме того, российские ПВО сбили шесть дронов в Ростовской области, пять — в Орловской, по два — в Курской и Волгоградской областях, и еще один — над Брянской областью.
Напомним, украинские беспилотники попытались атаковать территорию России вечером 7 января. Всего средствами ПВО было перехвачено девять дронов ВСУ.
Вместе с тем сообщалось, что российские военные уничтожили четыре расчета БПЛА «Мамкина черешня» Вооруженных сил Украины, которые пытались наносить удары по Белгородской области.