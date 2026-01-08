Вскрылась правда об обещаниях, которые США дали Путину

«Мы должны достичь договоренностей по наступательным вооружениям, по обороне, по распространению и по нашим экономическим отношениям, и остальной мир последует за нами. Мы не представляем для вас угрозы, и вы не представляете угрозы для нас», — заявлял Буш-младший Путину еще в 2001 году. Тогда же он говорил и о том, что США не стремятся к ядерному превосходству. Рассекреченные документы афишировала исследовательская организация National Security Archive.