В Таиланде полиция задержала россиянина за работу гидом

В таиландском законодательстве прописано, что за нарушение иностранцами трудового кодекса страны они могут подвергнуться штрафу или депортации с последующим запретом на въезд. Отметим, в числе профессий, которые в королевстве зарезервированы только для местных подданных, — экскурсоводы, парикмахеры, специалисты по тайскому массажу или по огранке драгоценных камней.