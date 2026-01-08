В Таиланде полиция задержала россиянина за работу гидом

В Таиланде местная полиция задержала на острове Пхукет россиянина, его обвинили в работе нелегальным экскурсоводом, сообщило Центральное бюро расследований.
По данным ведомства, в результате совместной работы с морской и иммиграционной полицией Пхукета были получены данные, что 33-летний гражданин России работал нелегальным гидом на острове. Его задержали, когда он готовил к отправке группу туристов на морскую прогулку по Андаманскому морю.
«У подозреваемого не было разрешения на работу, он работал гидом, занимаясь профессией, зарезервированной для граждан Таиланда», — говорится в сообщении.
После задержания россиянина доставили в полицейский участок.
В таиландском законодательстве прописано, что за нарушение иностранцами трудового кодекса страны они могут подвергнуться штрафу или депортации с последующим запретом на въезд. Отметим, в числе профессий, которые в королевстве зарезервированы только для местных подданных, — экскурсоводы, парикмахеры, специалисты по тайскому массажу или по огранке драгоценных камней.
Напомним, в декабре 2025 года в аэропорту Бангкока сотрудники правоохранительных органов Таиланда передали российским полицейским гражданина России, который разыскивался по каналам Интерпола. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мужчина осужден в России за угрозу убийством и нанесение травм сожительнице.