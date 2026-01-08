Ричмонд
Два человека погибли при стрельбе во время похорон в Солт-Лейк-Сити

В Солт-Лейк-Сити в США произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и шесть получили ранения.

Источник: Аргументы и факты

В американском городе Солт-Лейк-Сити во время похорон произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, ещё шесть получили ранения. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала, стрельба произошла в парке возле часовни, где проходили похороны 7 января вечером (по местному времени). В полиции Солт-Лейк-Сити подтвердили, что два человека погибли и шесть были ранены возле похоронной процессии.

Также отмечается, что трое из пострадавших находятся в критическом состоянии. На данный момент подозреваемые не задержаны.

Ранее сообщалось, что в Швеции задержали 12-летнего подростка, подозреваемого в заказном убийстве. По предварительным данным, ему обещали вознаграждение около 20 тысяч фунтов стерлингов (примерно 2 миллиона рублей).