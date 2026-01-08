Украинские беспилотники ударили по югу России: карта атак БПЛА 8 января

Больше всего беспилотников ВСУ сбито над Крымом.
Прошедшей ночью, 8 января, беспилотники атаковали девять российских территорий. Больше всего дронов ВСУ сбито на юге России. Под ударом оказались Азовское и Черное моря, Краснодарский край и Крым.
Кроме того, в течение ночи вводились ограничения на работу аэропортов. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ 8 января — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Сколько дронов ВСУ сбито ночью 8 января.
Прошедшей ночью силы ПВО сбили 66 БПЛА, запущенных с украинской стороны. Об этом следует из официальной сводки Минобороны России. Беспилотники самолетного типа были уничтожены над следующими российскими регионами:
14 — над территорией Республики Крым;13 — над акваторией Азовского моря;12 — над акваторией Черного моря;11 — над территорией Краснодарского края;шесть — над территорией Ростовской области;пять — над территорией Орловской области;два — над территорией Курской области;один — над территорией Волгоградской области;один — над территорией Брянской области.
Брянская область: без последствий.
В результате атаки украинских беспилотников раненых и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас на месте падения фрагментов БПЛА работают оперативные и экстренные службы региона.
Где объявлялась беспилотная опасность.
Опасность атаки БПЛА объявлялась в Херсонской, Пензенской, Воронежской и Липецкой областях, а также в Таганроге. Об этом рассказали официальные лица в соцсетях. Ближе к утру на этих территориях заявлено о снятии ограничений. Однако на момент публикации режим опасности дронов продолжает действовать в Ставропольском крае.
Какие аэропорты не работали ночью 8 января.
Временные ограничения на полеты и вылеты вводились в воздушных гаванях Волгограда, Краснодара (Пашковский), Сочи, Геленджика. Это сделано в целях безопасности пассажиров. К раннему утру ограничения были сняты в Волгограде и Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Аэропорты Краснодара и Геленджика пока не работают.