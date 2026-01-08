МЧС: 17 собак спасли при пожаре дома в Кемерове

До этого сотрудники МЧС России спасли из пожара в доме на улице Хутынской в Великом Новгороде трех котов, собаку, черепаху и мать с детьми. Уточняется, что возгорание произошло в многоквартирном доме, пламя бушевало в детской комнате, пока мать с детьми стояла на балконе в ожидании помощи.