МЧС: 17 собак спасли при пожаре дома в Кемерове

17 собак спасли при пожаре дома в Кемерове. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Кузбасса.

Уточняется, что огонь распространился на жилой дом и хозяйственные постройки на улице Абызова. До приезда пожарных из здания смогли самостоятельно выйти пять человек, тогда как домашних животных пришлось эвакуировать с помощью спасателей.

В результате возгорания деревянная обрешетка крыши дома получила серьезные повреждения и частично обрушилась, а стены надворных построек оказались обгоревшими. Пожар, охвативший площадь 172 квадратных метра, полностью потушили.

— Нам важна каждая жизнь, — передает Telegram-канал ведомства.

До этого сотрудники МЧС России спасли из пожара в доме на улице Хутынской в Великом Новгороде трех котов, собаку, черепаху и мать с детьми. Уточняется, что возгорание произошло в многоквартирном доме, пламя бушевало в детской комнате, пока мать с детьми стояла на балконе в ожидании помощи.