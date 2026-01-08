В Миннеаполисе в США после убийства женщины агентом ICE начались протесты

Массовая акция протеста проходит в американском Миннеаполисе из-за убийства женщины агентом Иммиграционной и таможенной службы (ICE), ее участники выступают против федерального правительства, сообщает телеканал Fox News.
Сообщается, что протестующие вытесняют из района полицейских и агентов ICE, забрасывают их снежками и нападают на служебные автомобили, а один из протестующих сжег американский флаг.
Minnesota Public Radio сообщает, что на улицы вышли несколько тысяч человек в разных районах города. Они скандируют имя погибшей, в некоторых в руках плакаты с надписью «ICE прочь».
Сообщается, что сотрудники погранконтроля США начали задержания. В частности, директор средней школы имени Рузвельта сообщил, что вооруженные сотрудники службы задержали на территории учебного заведения нескольких человек.
В ближайшее время акции протеста анонсированы в Нью-Йорке, Майами и Новом Орлеане, сообщили журналисты.
Отмечается, что на месте убийства 37-летней Рене Гуд местные жители создали мемориал.
Незадолго до этого губернатор Миннесоты Тим Уолц распорядился привести Национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
Ранее помощница министра внутренней безопасности Тришия Маклафлин сообщила в соцсети X*, что во время операции ICE в Миннеаполисе начались беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства, а офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, нападавшая получила смертельные ранения.
Позднее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что застреливший женщину агент ICE действовал в порядке самообороны, сейчас он проходит лечение в больнице.
