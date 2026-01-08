Стадо овец проникло в супермаркет Баварии

Отмечается, что около 50 овец самостоятельно вошли в дискаунтер Penny, находящийся в муниципалитете Бургзинн в округе Нижняя Франкония. Животные провели около 20 минут в магазине. Одному из покупателей пришлось укрылся от них на кассе.