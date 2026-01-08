Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стадо овец проникло в супермаркет Баварии

Стадо из 50 овец парализовало работу супермаркета в Баварии.

Источник: Аргументы и факты

В Баварии стадо овец ворвалось в супермаркет и бродило там около 20 минут. Об этом сообщает мюнхенская газета Abendzeitung.

Отмечается, что около 50 овец самостоятельно вошли в дискаунтер Penny, находящийся в муниципалитете Бургзинн в округе Нижняя Франкония. Животные провели около 20 минут в магазине. Одному из покупателей пришлось укрылся от них на кассе.

По одной из версий, овца заметила лакомство в кармане посетителя и последовала за ним, а за ней потянулись и остальные животные.

В американском штате Вирджиния енот проник в магазин алкогольной продукции и устроил беспорядок. После того как он попробовал содержимое нескольких бутылок, животное начало громить полки с товарами.