Стадо овец проникло в супермаркет Баварии

В Баварии стадо овец ворвалось в супермаркет и бродило там около 20 минут. Об этом сообщает мюнхенская газета Abendzeitung.
Отмечается, что около 50 овец самостоятельно вошли в дискаунтер Penny, находящийся в муниципалитете Бургзинн в округе Нижняя Франкония. Животные провели около 20 минут в магазине. Одному из покупателей пришлось укрылся от них на кассе.
По одной из версий, овца заметила лакомство в кармане посетителя и последовала за ним, а за ней потянулись и остальные животные.
В американском штате Вирджиния енот проник в магазин алкогольной продукции и устроил беспорядок. После того как он попробовал содержимое нескольких бутылок, животное начало громить полки с товарами.