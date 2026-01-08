В Салехарде нашли водителя, который первым сообщил о пожаре в ресторане на Ямальской

В кафе хотят лично поблагодарить мужчину за неравнодушие и оперативность.
Мужчину, который первым сообщил о пожаре в салехардском кафе «Трактир на Ямальской», нашли спустя несколько недель после происшествия. Ранее о поиске очевидца объявляла администрация заведения в группе «Подслушано в Салехарде» во «ВКонтакте».
Им оказался житель Салехарда Геннадий Нева. «Как сейчас помню. Утро, четыре минуты шестого. Я гостей увозил. Выезжал из переулка Строителей на Ямальскую. Заметил дым, огонь и сразу набрал 112», — приводит слова мужчины telegram-канал «Мы из Приуралья».
Руководство «Трактира на Ямальской» ранее писало в соцсетях, что искало водителя автомобиля Matiz, который первым сообщил о ЧП в пожарную часть, чтобы лично выразить благодарность за неравнодушие. Пожар произошел ранним утром 20 декабря. Огонь охватил тамбур и кровлю здания на площади 20 квадратных метров, пострадавших не было.
Это не первый случай, когда Геннадий Нева помогает людям в экстренной ситуации. В январе 2022 года он стал свидетелем ДТП на улице Чубынина в Салехарде, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Мужчина укрыл в своей машине ребенка, мать которого доставили в больницу.