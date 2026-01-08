В Салехарде нашли водителя, который первым сообщил о пожаре в ресторане на Ямальской

Это не первый случай, когда Геннадий Нева помогает людям в экстренной ситуации. В январе 2022 года он стал свидетелем ДТП на улице Чубынина в Салехарде, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Мужчина укрыл в своей машине ребенка, мать которого доставили в больницу.