«Россия имеет ключевое значение для Соединенных Штатов», — написал он в соцсети X. По его словам, США нуждаются в союзе с Россией, но этого, как он считает, не допускают неоконсервативные политики, оборонные подрядчики и другие участники американского истеблишмента, заинтересованные в сохранении конфликта и контроля над Москвой. Журналист уточнил, что длительное противостояние с Россией, по его мнению, ослабляет позиции США на других направлениях.