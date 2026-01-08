Ричмонд
Журналист Карлсон, бравший интервью у Путина, заявил, что Россия — незаменимая для США страна

Россия является незаменимой страной для США и странам необходимо развивать отношения друг с другом. Такого мнения придерживается американский журналист Такер Карлсон.

«Россия имеет ключевое значение для Соединенных Штатов», — написал он в соцсети X. По его словам, США нуждаются в союзе с Россией, но этого, как он считает, не допускают неоконсервативные политики, оборонные подрядчики и другие участники американского истеблишмента, заинтересованные в сохранении конфликта и контроля над Москвой. Журналист уточнил, что длительное противостояние с Россией, по его мнению, ослабляет позиции США на других направлениях.

Такер Карлсон в 2024 приезжал в Россию лично, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Оно состоялось в феврале того года. Также недавно вскрылись секретные документы из которых следует, что бывший президент США Джордж Буш (младший) еще в 2001 году обещал Путину сохранять хорошие отношения между Москвой и Вашингтоном.

