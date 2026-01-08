В Краснодарском крае обломки дрона упали на крышу частного дома

Несмотря на серьёзность инцидентов, в обоих случаях обошлось без жертв. На место происшествий оперативно выехали специальные и экстренные службы для осмотра и фиксации обстоятельств падения.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь с 7 на 8 января над Россией было сбито 66 беспилотников. Большинство перехватов пришлось на воздушное пространство над южными регионами России и акваториями морей. 14 БПЛА удалось перехватить в небе над Крымом.
Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.