В Краснодарском крае обломки дрона упали на крышу частного дома

В Краснодарском крае рассказали о последствиях атаки БПЛА. В хуторе Трудобеликовский Красноармейского района обломки повредили частный дом — пострадала крыша и навес. В городе Гулькевичи части беспилотника упали прямо на проезжую часть. Об этом рассказали в пресс-службе оперативного штаба региона.

Источник: Life.ru

Несмотря на серьёзность инцидентов, в обоих случаях обошлось без жертв. На место происшествий оперативно выехали специальные и экстренные службы для осмотра и фиксации обстоятельств падения.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь с 7 на 8 января над Россией было сбито 66 беспилотников. Большинство перехватов пришлось на воздушное пространство над южными регионами России и акваториями морей. 14 БПЛА удалось перехватить в небе над Крымом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

