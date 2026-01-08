Умер легендарный хоккеист и создатель стиля «бабочка» Гленн Холл

Гленн Холл начал свою карьеру в НХЛ в сезоне 1952−1953 годов выступая за команду «Ред Уингз». Он стал основным вратарём «Ред Уингз» и получил Колдер Трофи как лучший новичок сезона. Когда вратари играли в основном стоя, отбивая шайбы с помощью перчаток, клюшек или коньков, Холл разработал свою технику, которая заключалась в том, что он садился на колени и расставлял щитки в форме буквы V, чтобы закрыть углы ворот.