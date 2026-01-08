Умер легендарный хоккеист и создатель стиля «бабочка» Гленн Холл

Скончался легендарный канадский хоккейный вратарь 94-летний Гленн Холл, известный как создатель уникального стиля «бабочка». Об этом сообщили в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Спортсмен, который носил прозвище «Мистер вратарь», ушел из жизни 7 января в больнице Стоуни-Плейн в Альберте.
Гленн Холл начал свою карьеру в НХЛ в сезоне 1952−1953 годов выступая за команду «Ред Уингз». Он стал основным вратарём «Ред Уингз» и получил Колдер Трофи как лучший новичок сезона. Когда вратари играли в основном стоя, отбивая шайбы с помощью перчаток, клюшек или коньков, Холл разработал свою технику, которая заключалась в том, что он садился на колени и расставлял щитки в форме буквы V, чтобы закрыть углы ворот.
Он держал спину прямо для быстрого подъема и располагал клюшку так, чтобы предотвратить попадание шайбы между ног. Этот стиль впоследствии получил название «бабочка» и стал широко применяться в хоккее.
Кроме того, Гленн Холл был единственный вратарь в истории НХЛ, который провёл более 500 матчей подряд. В 1975 году имя Холла внесли в Зал хоккейной славы.
Ранее сообщалось, что 7 января в Екатеринбурге умер четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом, советский спортсмен Валентин Хардин.