В алтайском селе Усть-Калманка нашли тело младенца

Следственным комитетом проводится проверка по факту обнаружения тела младенца в селе Усть-Калманка.

Источник: Аргументы и факты

В Алтайском крае следователи инициировали проверку обстоятельств гибели новорожденного, о чем проинформировали в региональном управлении Следственного комитета РФ.

В заявлении говорится, что следственные органы СК РФ по Алтайскому краю проводят проверку в связи с обнаружением тела младенца в населенном пункте Усть-Калманка. Судмедэкспертиза показала, что ребенок родился мертвым. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

По информации местных СМИ, 17-летняя учащаяся колледжа родила ребенка в общежитии и, предположительно, избавилась от него, выбросив в мусорный бак.

Прокуратура Алтайского края проводит проверку соблюдения законодательства в сфере профилактики детской безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области отец убил сына.