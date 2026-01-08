В алтайском селе Усть-Калманка нашли тело младенца

В заявлении говорится, что следственные органы СК РФ по Алтайскому краю проводят проверку в связи с обнаружением тела младенца в населенном пункте Усть-Калманка. Судмедэкспертиза показала, что ребенок родился мертвым. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.