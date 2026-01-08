В Курганской области бывшая пристав обвиняется в 56 преступлениях

Бывший курганский пристав обвиняется в нескольких десятках преступлений.
Кетовский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Кетовского районного отделения УФССП России по Курганской области. Женщину обвинили в 56 эпизодах превышения должностных полномочий и служебного подлога по пункту «е» части 3 статьи 286 и части 2 статьи 292 УК РФ. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Курганской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
По данным следствия, фигурантка стремилась улучшить показатели работы. «По данным следствия, в период 2022—2024 годов, работая судебным приставом-исполнителем и стремясь улучшить статистику, обвиняемая незаконно оканчивала исполнительные производства, внося ложные сведения о невозможности установления местонахождения должников. При этом она не проводила розыск должников и их имущества, а также не взыскивала исполнительские сборы», — сообщили в telegram-канале следственного управления СК по региону.
В материалах дела указано, что незаконно завершались десятки исполнительных производств. В отчетах и документах пристав указывала, что найти должников невозможно, хотя предусмотренные законом меры розыска не проводились. Проверку действий сотрудника инициировали после внутренних проверок в службе судебных приставов. Нарушения выявили совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Курганской области и подразделением собственной безопасности УФССП по региону. Следствие заявило, что собрало достаточные доказательства, дальше судьбу бывшего пристава решит суд.
В 2025 году силовики Курганской области уже инициировали ряд громких дел против чиновников и силовиков, включая арест руководства регионального УФССП по обвинению в растрате. Тогда же под стражу попадали экс-замглавы Кетовского округа и бывший судья, фигуранты дел о превышении полномочий и взяточничестве.