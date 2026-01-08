В Курганской области бывшая пристав обвиняется в 56 преступлениях

По данным следствия, фигурантка стремилась улучшить показатели работы. «По данным следствия, в период 2022—2024 годов, работая судебным приставом-исполнителем и стремясь улучшить статистику, обвиняемая незаконно оканчивала исполнительные производства, внося ложные сведения о невозможности установления местонахождения должников. При этом она не проводила розыск должников и их имущества, а также не взыскивала исполнительские сборы», — сообщили в telegram-канале следственного управления СК по региону.