Politico: ЕС отчаянно ищет план защиты Гренландии

Евросоюз ищет способы защитить Гренландию от Трампа.
Европейские страны вырабатывают единый план сдерживания Соединенных Штатов на случай потенциального захвата страной Гренландии. Об этом пишет Politico.
«Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с Трампом… Он настроен агрессивно, и нам нужно быть в режиме полной готовности», — заявил изданию неназванный дипломат ЕС, говоря о Гренландии. По его словам, министры в Евросоюзе работают над ответом на «призыв президента США к захвату датской территории», чтобы заранее согласовать возможные шаги по защите территории.
Собеседники Politico указывают, что еще недавно в европейских правительствах не воспринимали угрозу захвата Гренландии всерьез и считали заявления Вашингтона элементом политической риторики. Сейчас, по данным издания, эта оценка изменилась: в ЕС больше не игнорируют слова и действия Трампа.
Ранее тот публично обозначил планы в отношении Гренландии, заявив, что США нужна эта территория для обеспечения национальной безопасности, а не ради добычи полезных ископаемых. В Гренландии глава правительства Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что его страна сохранит суверенитет.