Российские силы ПВО за два часа уничтожили 11 украинских БПЛА над Кубанью

Российские военные утром 8 января сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ.
«С 7.00 до 9.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского края», говорится сообщении в Telegram-канале российского оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что силы ПВО ВС РФ в ночь с 7 на 8 января уничтожили над регионами 66 украинских беспилотников, в том числе 11 — над Краснодарским краем.
